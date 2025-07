Medio Oriente Guterres | unica soluzione per la pace è quella dei due Stati

A Gaza, nelle ultime 24 ore, almeno 104 persone hanno perso la vita. L’unica soluzione per la pace è quella dei due Stati: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Guterres: unica soluzione per la pace è quella dei due Stati

In questa notizia si parla di: guterres - unica - soluzione - pace

Guterres, 'pace in Medio Oriente è un impegno non un sogno'; Guerra Hamas – Israele; Il piano di Trump per Gaza: Palestinesi via per sempre. Hamas: Proposta Usa è benzina sul fuoco - Il Presidente francese Macron e quello egiziano Al Sisi hanno avvertito che qualsiasi spostamento forzato della popolazione palestinese a Gaza come in Ci.

Guterres, 'pace in Medio Oriente è un impegno non un sogno' - "L'unica soluzione realistica, giusta e sostenibile per la pace in Medio Oriente è quella dei due Stati, Israele e Palestina, che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza": lo ha ribadito ... Secondo msn.com

Altri 15 Paesi occidentali a favore dello Stato di Palestina. Dopo la Francia, l'ok del Regno Unito - Guterres: "Pace in Medio Oriente è un impegno non un sogno" "L'unica soluzione realistica, giusta e sostenibile per la pace in Medio Oriente è quella dei due Stati, Israele e Palestina, che convivono ... Lo riporta msn.com