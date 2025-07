Medio Oriente Ankara alza la posta con il nuovo missile ipersonico

La Turchia ha presentato al mondo il suo primo missile ipersonico, il Tayfun Block-4, sistema d'arma sviluppato dalla Roketsan che promette di poter colpire con una testata a frammentazione obiettivi posti a una distanza di oltre 300 km, raggiunti in una corsa d'attacco che supera almeno di cinque volte la velocitĂ del suono rendendosi "non intercettabile" dalla maggior parte delle difese aeree convenzionali e attualmente schierate della regione. Un salto di qualitĂ per le capacitĂ militare di Ankara, che ottiene una nuova deterrenza in Medio Oriente e sul versante orientale dello scacchiere del Mediterraneo Allargato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Medio Oriente, Ankara alza la posta con il nuovo missile ipersonico

