Quando una persona sparisce nel nulla, il tempo diventa un nemico silenzioso. Ogni ora che passa può allontanare la possibilità di un lieto fine. E mentre le ricerche si fanno sempre più intense, familiari e soccorritori vivono nell’attesa di un segnale, anche il più piccolo, che possa portare a una svolta. In alcuni casi, basta un oggetto ritrovato per riaccendere le speranze o per confermare timori che nessuno ha il coraggio di esprimere. È proprio un dettaglio apparentemente secondario a dare oggi una nuova direzione alle operazioni condotte da giorni in una zona impervia e isolata del sud Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Medico scomparso, ritrovati ora gli occhiali di Antonio: proprio lì. Il figlio: “Fate in fretta”