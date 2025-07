Medicina Odontoiatria e Veterniaria | boom di iscritti al semestre aperto a Milano

Nel primo anno senza test d'ingresso alle facoltĂ mediche, Statale e Bicocca a Milano si preparano ad accogliere parecchi studenti in piĂą. Come è noto, è cambiata la procedura d'accesso alle facoltĂ mediche italiane (medicina, odontoiatria e veterinaria): ora, al posto dell'ammissione preventiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, segna una svolta radicale nell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42).

UniCamillus, orientamento per studenti superiori con open day di Medicina e Odontoiatria - (Adnkronos) – L’Università UniCamillus organizza per martedì 20 maggio 2025, a partire dalle ore 14:30, il consueto appuntamento con l’Open Day: un pomeriggio di orientamento universitario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado interessati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Novità in vista nel mondo universitario e nella facoltà di Medicina, vicina a testare le nuove modalità di ingresso. Il 1° settembre saranno infatti 54.313 gli studenti che frequenteranno il "semestre aperto" di Medicina e Chirurgia. A loro si aggiungono 4.473 a Od

A UniMi quasi 3800 iscritti per semestre filtro di Medicina - 800 gli studenti che si sono iscritti al semestre filtro di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria della Statale di Milano, che si terrà in modalità mista con lezioni in presenza. Scrive ansa.it

Medicina a Parma: presentate 1267 domande di iscrizione al "semestre filtro" - “SEMESTRE FILTRO” PER MEDICINA, ODONTOIATRIA E VETERINARIA: 1. Secondo informazione.it