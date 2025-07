McKennie Juventus | ma il rinnovo è ancora possibile? La nuova indiscrezione ma per ora si va in questa direzione per il futuro dell’americano Ultimissime

McKennie Juventus: è ancora possibile il rinnovo dell’americano? Ecco la situazione, ma per ora si va in questa direzione per il suo futuro. Non c’è solo il caso Vlahovic a tenere in apprensione il mercato Juventus. Tra i dossier più spinosi sulla scrivania della dirigenza c’è anche quello relativo al futuro di Weston McKennie. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà , la situazione del centrocampista statunitense è entrata in un vicolo cieco e, a undici mesi dalla scadenza del contratto, una sua cessione diventa uno scenario sempre più probabile, quasi una necessità . Un rinnovo in un vicolo cieco: il nodo delle commissioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

