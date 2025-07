Mbappé come Yamal | anche lui indosserà la maglia numero 10

Madrid, 30 luglio 2025 – Inizia una nuova era per Kylian Mbappé: dalla prossima stagione il francese vestirà la maglia numero 10. Dopo l'addio di Modric, che è passato al Milan a seguito della scadenza del contratto con il Real Madrid, la numero 10 dei blancos è rimasta libera, ma solo per pochi giorni. Poche ore fa, infatti, tramite il suo profilo Instagram, Kylian Mbappé ha annunciato il suo nuovo numero di maglia: il francese passerà dalla numero 9 alla 10. Con questa mossa, il Real Madrid mette l'ex Paris Saint-Germain ancora più al centro del progetto: dopo averlo registrato in rosa nella scorsa sessione di mercato estiva, Mbappé è sempre più un simbolo del Real Madrid e quest'anno cercherà di portare a casa i trofei che l'anno scorso sono sfuggiti, ovvero Liga, Coppa del Re, Supercoppa spagnola e Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

