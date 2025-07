Mazzone presidente Federscherma | Italia Mondiali da 7 | ori pesanti da fioretto e sciabola

Sei le medaglie vinte dagli azzurri. Il capo delegazione Garozzo: "Presentavamo un gruppo con tanti giovani, tra i quali diversi esordienti che si sono dimostrati all’altezza di un grande palcoscenico. Ripartiamo da qui, con umiltĂ ed entusiasmo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mazzone, presidente Federscherma: "Italia, Mondiali da 7: ori pesanti da fioretto e sciabola"

In questa notizia si parla di: mazzone - presidente - federscherma - italia

Il Presidente federale Mazzone: “Bilancio molto positivo, siamo la Nazione con più medaglie insieme a Francia e Ungheria”. Il Capo delegazione Garozzo: “Voto 8 alla spedizione, la strada intrapresa è quella giusta”; Mazzone, presidente Federscherma: Italia, Mondiali da 7: ori pesanti da fioretto e sciabola; Tavola rotonda FIE Fencing for the Planet con il Presidente federale Mazzone, Italia capofila di un grande progetto internazionale di scherma inclusiva.

"Fencing for the Planet": Italia capofila di un progetto internazionale di scherma inclusiva - A Tbilisi, dove sono in corso i Mondiali, il presidente della Federscherma Luigi Mazzone ha presentato alla Fie il programma dedicato agli atleti autistici e con disabilità intellettive ... Scrive gazzetta.it

Mondiali Tbilisi, Mazzone “Bilancio molto positivo per l’Italscherma” - TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – La nona e ultima giornata del Mondiale di Tbilisi ha chiuso il programma iridato con il 5° posto della squadra azzurra nella spada maschile e il 10° del team di sciabol ... Secondo msn.com