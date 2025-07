Maxi vincita al Superenalotto La fortuna bussa in via Fratelli Cervi Centrato un 5+1 da mezzo milione

La fortuna si affaccia a Certaldo e fa capolino in via Fratelli Cervi, dove nella serata di ieri è stata centrata una delle vincite più importanti mai registrate in città . Alla ricevitoria di zona è stato infatti centrato un 5+1 al Superenalotto da mezzo milione di euro, per l’esattezza sono 499.088,69 euro. Un colpo da ’90’ che certamente fa felice il fortunato vincitore, la cui identità è ovviamente top secret. E grande sorpresa deve esserci stata anche nei titolari della ricevitoria, che proprio ieri, in occasione dell’estrazione, hanno appreso con grande felicità che la dea bendata aveva scelto proprio Certaldo per regalare una soddisfazione da mezzo milione ad uno dei tanti giocatori che settimanalmente tentano la sorte al Superenalotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it