Maxi furto di profumi In azione un commando Chiodi e auto rubate per bloccare la strada

e Flavio Viani Auto rubate e parcheggiate una dietro l’altra per sbarrare la strada alle forze dell’ordine. Decine di chiodi a tre punte sparsi sulla carreggiata e blocchi di cemento posizionati dinanzi all’ingresso del magazzino. E’ così che si è ‘protetto’ il commando, composto da almeno tredici persone, che lunedì notte ha ripulito il capannone dell’azienda Profit srl di Bomporto, grossista di prodotti di bellezza, situata in via Tesla. Un colpo evidentemente studiato nel minimo dettaglio: i balordi, che hanno agito con il volto travisato da passamontagna, sono riusciti ad assaltare l’azienda introducendosi all’interno con furgoni usati come ariete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di profumi. In azione un commando. Chiodi e auto rubate per bloccare la strada

