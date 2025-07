Maurizio Landini presenta in Fortezza Nuova a Livorno il libro ‘Un’altra storia’

LIVORNO – SarĂ ospite a Livorno Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. L’appuntamento è domani (31 luglio) alle 18,30 per la presentazione del libro autobiografico Un’altra storia. L’iniziativa sarĂ allestita in Fortezza Nuova all’area pineta. Landini sarĂ intervistato da Daniela Morozzi, attrice e donna di cultura toscana. “Per la cittĂ si tratta di un’importante opportunitĂ per un confronto approfondito sui t emi del lavoro e delle battaglie per la difesa dei diritti dei pensionati e delle persone che lavorano che cade il giorno seguente all’annunciato incontro tra Confindustria e sindacati”, ha dichiarato il segretario generale della Cgil provincia di Livorno, Gianfranco Francese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it