Matteo Santoro il primo lampo di un talento dalla classe indiscutibile | ora la sfida dai 3 metri poi l’America

Matteo Santoro è da sempre considerato uno dei talenti più cristallini della storia dei tuffi italiani. Da quel clamoroso primo oro europeo nel 2021 a Budapest a questo incredibile oro mondiale a Singapore. Quattro anni nel quale il romano ha mostrato margini di crescita fenomenali, ottenendo risultati eccezionali sempre in coppia con l’amica di una vita Chiara Pellacani. Per la strepitosa coppia azzurra è la quarta medaglia iridata consecutiva, arrivata dopo una gara formidabile. Chiara e Matteo sono riusciti a battere Australia e Cina, spingendosi dove mai nessuna altra coppia era mai riuscita prima nella storia dei tuffi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Santoro, il primo lampo di un talento dalla classe indiscutibile: ora la sfida dai 3 metri, poi l’America

Tuffi, Matteo Santoro e Giovanni Tocci approdano in finale dai tre metri negli Europei 2025 - Mattinata di qualificazione ad Antalya (Turchia) per la gara maschile dai tre metri, facente parte del programma degli Europei 2025 di tuffi.

Tuffi, Matteo Santoro al debutto in società . Al Mondiale per fare esperienza e dispensare lampi di classe - Quella di Singapore sarà la quarta rassegna iridata della carriera per Matteo Santoro, ma con ogni probabilità sarà anche la più importante per il giovane tuffatore romano.

Mondiali nuoto, medaglia d'oro per Chiara Pellacani e Matteo Santoro dal trampolino sincro di 3 metri - Italia medaglia d'oro nei tuffi ai Mondiali di Singapore. Chiara Pellacani e Matteo Santoro si impongono nella finale del sincro misto trampolino 3 metri con il punteggio di 308.

Matteo Santoro, il primo lampo di un talento dalla classe indiscutibile: ora la sfida dai 3 metri, poi l’America; Mondiali nuoto, medaglia d'oro per Chiara Pellacani e Matteo Santoro dai 3 metri sincro misti; Oro storico per l'Italia: Santoro-Pellacani primi nei tuffi da 3 metri sincro misti.

Pellecani e Santoro portano all’Italia il primo oro dei Mondiali di Singapore - Chiara Pellacani e Matteo Santoro battono i cinesi Zilong Chen e Yajie Li e vincono la finale iridata del sincro misto trampolino. Da informazione.it

Oro storico per l'Italia: Santoro-Pellacani primi nei tuffi da 3 metri sincro misti - Per la prima volta nella storia, l'Italia conquista una medaglia d'oro nella specialità dei tuffi da 3 metri nel trampolino misto: ecco l'impresa di Matteo Santoro e Chiara Pellacani ... Riporta msn.com