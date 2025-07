Matteo Santoro al settimo cielo | Non mi aspettavo di vincere l’oro con Chiara è sempre magia

Matteo Santoro sale sul gradino piĂą alto del podio assieme a Chiara Pellacani ai Mondiali senior 2025 di tuffi, in corso a Singapore: la coppia italiana vince la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri sincro misto. L’azzurro, dopo aver intonato l’inno, ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD. Le prime parole subito dopo la premiazione: “ Sono così tante emozioni tutte insieme, ho un mare dentro che si sta muovendo, sicuramente felicitĂ , emozione e proprio anche un po’ di paura, nel senso che non me l’aspettavo per niente di prendere l’oro e poi con Chiara (Pellacani, ndr) è sempre magico “. L’azzurro raggiungerĂ Chiara Pellacani negli USA per allenarsi con lei nella stessa universitĂ : “ Mi rende felicissimo, poi vado lĂ con Chiara, è come se fosse una seconda casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Santoro al settimo cielo: “Non mi aspettavo di vincere l’oro, con Chiara è sempre magia”

