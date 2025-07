Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm E resta sotto processo politico | il M5S non ha ancora sciolto la riserva

È durato cinque ore l’interrogatorio dell’ex sindaco di Pesaro e candidato del Pd alla Regione Marche, Matteo Ricci, indagato nell’ambito dell’inchiesta “Affidopoli” per fatti relativi alla sua amministrazione. L’eurodeputato dem è stato ascoltato dalla pm Maria Letizia Fucci nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, cui sono affidate le indagini. Con lui c’erano il suo avvocato, Lucio Monaco, e il suo portavoce. Matteo Ricci interrogato per cinque ore: «Sono molto soddisfatto». «Sono molto soddisfatto: ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati e rispetto alla mia attività da sindaco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm. E resta sotto processo politico: il M5S non ha ancora sciolto la riserva

In questa notizia si parla di: matteo - ricci - interrogato - resta

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

Matteo Ricci sarà interrogato il 30 luglio nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi a Pesaro. Il candidato del centrosinistra alle regionali va avanti... Vai su Facebook

Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm. “Ribadita la mia estraneità , torno a fare campagna tra la…; L’interrogatorio di Ricci. La prima volta coi giudici. Sarà l’unico (per ora) a rilasciare dichiarazioni; È il giorno di Ricci, i timori per le carte segrete della procura.

Ricci dai pm. “Ho chiarito tutto, vado avanti”. E domani Conte scioglie la riserva sulle Marche - Il leader del M5s che aveva congelato il sostegno all'ex sindaco di Pesaro annuncia una conferenza stampa ... Lo riporta ilfoglio.it

L’ex sindaco di pesaro matteo ricci ascoltato per oltre cinque ore dalla procura su fatti contestati - Matteo Ricci, europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro, interrogato per oltre cinque ore dalla procura di Pesaro su presunte irregolarità amministrative durante il suo mandato, con indagine ancora in ... Riporta gaeta.it