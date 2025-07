Matteo Ricci interrogato dai pm | Ribadita mia estraneità torno a fare campagna elettorale

(Adnkronos) – Lungo interrogatorio oggi, mercoledì 30 luglio, per Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, eurodeputato del Pd e candidato del centrosinistra alla regione Marche. "Ho risposto a ogni domanda e ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti, anzi ho apportato un contributo ulteriore per l'accertamento della verità" ha detto, rispondendo ai giornalisti al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: matteo - ricci - estraneità - interrogato

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm. “Ribadita la mia estraneità, torno a fare campagna tra la gente e per la gente” Vai su X

Matteo Ricci sarà interrogato il 30 luglio nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi a Pesaro. Il candidato del centrosinistra alle regionali va avanti... Vai su Facebook

Matteo Ricci, l'interrogatorio: cosa ha detto; Matteo Ricci interrogato dai pm: Ribadita mia estraneità, torno a fare campagna elettorale; Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm. “Ribadita la mia estraneità, torno a fare campagna tra la….