Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata piemontese | si sono conosciuti a Torino

Sabato 14 giugno. Allo Stadio Olimpico "Grande Torino" andava in scena una delle tappe più importanti del tour di Marracash, "Marra Stadi 25".Il concerto torinese del rapper milanese è stato galeotto per Matteo Berrettini. In quell'occasione, secondo quanto ha svelato la sorella di Vanessa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Matteo Berrettini: “L’addome è come la kriptonite, ma sto bene. Fognini portabandiera per anni” - Matteo Berrettini tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia dopo quattro anni di assenza. Il tennista italiano ha fugato gli ultimi dubbi dopo l’allenamento odierno e sarà della partita nel torneo che va in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: “Spero di non aver fatto danni troppo gravi” - Matteo Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, quando si trovava sotto di un set e di un break contro il norvegese Casper Ruud.

Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma: costretto al ritiro contro Ruud - Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro nel corso del match di terzo turno degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un nuovo problema fisico.

