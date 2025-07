Matteo Berrettini che calvario | l’ultima novità è una mazzata

Matteo Berrettini non trova pace e il suo percorso sembra sempre piĂą una corsa a ostacoli. Il tennista romano, amato dal grande pubblico e protagonista di memorabili imprese, si ritrova ancora una volta costretto a fermarsi per colpa di un corpo che non concede tregua. Negli ultimi due anni, le ricorrenti assenze hanno offuscato il suo talento e reso la sua carriera un continuo saliscendi. Non è solo una questione sportiva: il calvario fisico di Berrettini è diventato una vicenda che appassiona e preoccupa gli appassionati di tennis e non solo. Dalla Top 10 mondiale fino alla storica finale di Wimbledon, il suo nome era sinonimo di successo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Matteo Berrettini, che calvario: l’ultima novità è una mazzata

Matteo Berrettini: “L’addome è come la kriptonite, ma sto bene. Fognini portabandiera per anni” - Matteo Berrettini tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia dopo quattro anni di assenza. Il tennista italiano ha fugato gli ultimi dubbi dopo l’allenamento odierno e sarà della partita nel torneo che va in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: “Spero di non aver fatto danni troppo gravi” - Matteo Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, quando si trovava sotto di un set e di un break contro il norvegese Casper Ruud.

Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma: costretto al ritiro contro Ruud - Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro nel corso del match di terzo turno degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un nuovo problema fisico.

Prosegue il calvario di Matteo Berrettini: forfait anche a Cincinnati; Matteo Berrettini, calvario senza fine: il nuovo passo indietro pesa a livello di ranking; Matteo Berrettini e il calvario degli infortuni: A ogni starnuto salto dal dolore.

Continua il calvario per Matteo Berrettini: l'azzurro salterà anche Toronto - Il tennista romano ha dato forfait e non sarà presente al torneo canadese. Come scrive msn.com

MARTELLO APPESO AL MURO. Berrettini out anche a Cincinnati, si consola con l’ex Amici Vanessa Bellini. Ma basterà a Matteo (messo in guardia dalla sorella di lei) e al ... - Il romano ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati 2025, in programma dal 7 al 18 agosto. Scrive informazione.it