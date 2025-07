Matteo Arnaldi vince in tre set contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto

Vittoria per Matteo Arnaldi nel 2° turno del Masters1000 di Toronto (Canada). Il ligure (n.32 del seeding) si è imposto contro l’australiano Tristan Schoolkate (n.103 ATP) col punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Un match in cui si sono visti pregi e difetti di Arnaldi, che nel terzo round giocherĂ contro il n.3 del mondo, Alexander Zverev. Nel primo set l’andamento ha seguito il servizio fino a quando, nella fase calda, qualche l’australiano un po’ si è perso nella gestione dello scambio, favorendo l’azzurro. Molto abile, comunque il ligure, a togliere il tempo al rivale e a conquistare la frazione sullo score di 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Arnaldi vince in tre set contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto

In questa notizia si parla di: arnaldi - matteo - tristan - schoolkate

ATP Roma, di Matteo Gigante l’impresa del giorno. Stupisce Nardi, passi falsi inattesi per Arnaldi e Cobolli - Giornata tra gioie e dolori per il tennis italiano nel tabellone maschile degli Internazionali d’Italia.

Internazionali Roma 2025, Matteo Arnaldi eliminato da Bautista Agut - Finisce al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia di Roma. Il tennista azzurro, numero 39 del ranking, è stato battuto al debutto in due set dal trentasettenne Roberto Bautista Agut (56/mo nella classifica Atp) con il punteggio di 6-4 6-3.

Matteo Arnaldi saluta subito Roma: inattesa e pesante sconfitta contro il veterano Bautista Agut - Matteo Arnaldi continua ad avere un rapporto piuttosto complicato con il Foro Italico di Roma. Il sanremese esce al primo turno degli Internazionali d’Italia contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut: un 6-4 6-3 di lunga durata (un’ora e 54 minuti), nel quale però l’italiano non brilla certo per condizione.

WTA / ATP Montreal - Toronto 2025 Gli azzurri all'esordio nella serata italiana: Jasmine Paolini vs Aoi Ito Lorenzo Musetti vs James Duckworth Matteo Arnaldi vs Tristan Schoolkate Vai su Facebook

CONTRO GLI AUSTRALIANI! Dopo il bye del 1T, scendono in campo 2 italiani per il 2T del #NBO25: intorno alle 20:30 Lorenzo #Musetti sfida James Duckworth . Alle 00:30 invece, tocca a Matteo #Arnaldi che affronta Tristan Schoolkate . Si dev Vai su X

Matteo Arnaldi vince in rimonta contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto; Arnaldi debutta a Toronto contro Schoolkate: sfida insidiosa sul veloce canadese; Matteo Arnaldi vince in tre set contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto.

Quando gioca Matteo Arnaldi a Toronto: i precedenti con Tristan Schoolkate - Il tennista ligure, ultima testa di serie del seeding, farà il suo esordio con il qualificato australiano al 'National Bank Open' ... Riporta sportal.it

Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv - Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, martedì 29 luglio, scendono in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Secondo msn.com