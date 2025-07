Matteo Arnaldi vince in rimonta contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto

Vittoria in rimonta per Matteo Arnaldi nel 2° turno del Masters1000 di Toronto (Canada). Il ligure (n.32 del seeding) si è imposto in rimonta contro l’australiano Tristan Schoolkate (n.103 ATP) col punteggio di 3-6 6-3 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Un match in cui si sono visti pregi e difetti di Arnaldi, che nel terzo round giocherĂ contro il n.3 del mondo, Alexander Zverev. Nel primo set l’andamento ha seguito il servizio fino a quando, nella fase calda, qualche errore di troppo col dritto è costato l’azzurro il parziale sullo score di 6-3. Molto abile l’aussie nella transizione verso la rete, a togliere sovente il tempo al tennista italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Arnaldi vince in rimonta contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto

Matteo Arnaldi vince in rimonta contro Tristan Schoolkate e approda al terzo turno di Toronto

