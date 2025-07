Mattarellala Russia ha cancellato l' equilibrio della pace

"Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio. "L' aggressione della Russia all'Ucraina ha cambiato la storia d' Europa. "E' ben noto che i Paesi dell'Unione e della Nato che, insieme alla Russia, si affacciano sul Mar Baltico nutrono la grave preoccupazione, se non - come viene enunciato - la convinzione che la Russia, dopo quella all'Ucraina, coltivi il proposito di altre, nuove iniziative di aggressione, a scapito della loro sicurezza se non addirittura della indipendenza di alcuni di essi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella,la Russia ha cancellato l'equilibrio della pace

In questa notizia si parla di: russia - mattarella - cancellato - equilibrio

Ucraina, Mattarella: “Aggressione Russia ha imposto accelerazione rafforzamento Nato” - (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato oggi, martedì 22 luglio, al Quirinale una delegazione dell'assemblea parlamentare della Nato, in occasione del 70esimo anniversario di costituzione.

Russia: Renzi, 'orgoglioso di Mattarella, tutti con te presidente' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Nuovo attacco dalla Russia nei confronti del nostro Presidente della Repubblica.

Russia: Sensi, 'con Mattarella contro odio e falsitĂ ' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con il Presidente Mattarella, contro le falsitĂ , le distorsioni, l'odio, la violenza della Russia di Putin, dei suoi sicofanti e coribanti in Russia, in Europa, in Italia".

Mattarella: «La Russia ha cancellato l’equilibrio della pace, a Gaza difficile vedere errori involontari; Mattarella,la Russia ha cancellato l'equilibrio della pace; Mattarella: “Postura della Russia ha cancellato l’equilibrio della pace. Antisemitismo gravissimo alimentato da stupidità ”.

Mattarella: «La Russia ha cancellato l’equilibrio della pace, a Gaza difficile vedere errori involontari» - “Sul piano della realtà delle relazioni internazionali la scelta e la postura della Russia hanno, più che stravolto, cancellato l’equilibrio; equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure ... Scrive msn.com

Mattarella,la Russia ha cancellato l'equilibrio della pace - "Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani". Come scrive ansa.it