Mattarella risponde alle minacce della Russia | Ha cancellato l' equilibrio che garantisce la pace e diffonde false notizie

Mosca ha "cancellato l'equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure di guerra". Sergio Mattarella ribadisce con forza la sua condanna all'invasione in Ucraina e risponde all'elenco stilato dal ministero degli Esteri russo sugli esempi di "hate speech" (discorso d'odio). Elenco in. 🔗 Leggi su Today.it

"Nessun dorma" avverte Mattarella, "Questo o quello per me pari sono" risponde Conte - “Nessun dorma” (Turandot), ha voluto ripetere un’altra volta ieri a Ursula von der Leyen il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando della situazione internazionale e visibilmente preoccupato per il ruolo dell’Europa.

Mattarella blocca la norma di Salvini sui controlli antimafia per il ponte sullo Stretto, la Lega risponde col piano "b" - "GiĂ pronta per l'Aula la proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini per aumentare al massimo, come giĂ fatto con successo per la ricostruzione del ponte di Genova, per Expo e per le Olimpiadi, controlli e certificazioni antimafia per tutti gli appalti, le forniture e i servizi sulle.

