Mattarella | Potenze globali aspirano a essere temute e non ammirate con danni per autorevolezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Oggi molti protagonisti della vita internazionale aspirano essere temuti piĂą che stimati e ammirati. Questa scelta può forse produrre qualche vantaggio nell'immediato, ma colpisce e incrina ampiamente e forse azzera per il futuro fiducia, prestigio, autorevolezza e quindi stabile ed effettiva influenza nella comunitĂ internazionale.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la cerimonia del ventaglio, in Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

