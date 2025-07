Mattarella | postura aggressiva Russia è macigno sull’Europa

La postura aggressiva della Russia è un macigno sull’Europa: il presidente Mattarella torna a parlare del quadro internazionale durante la cerimonia del ventaglio. La grave situazione a Gaza e il riaffiorare dell’antisemitismo gli altri temi toccati dal Capo dello Stato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella: postura aggressiva Russia è macigno sull’Europa

In questa notizia si parla di: mattarella - postura - aggressiva - russia

Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: «Continua la postura aggressiva della Russia» - «Una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora,.

Mattarella: Continua la postura aggressiva della Russia, ha cancellato l'equilibrio della pace; Russia, Mattarella: «Postura aggressiva in Ucraina macigno su prospettive Europa»; Mosca stila una lista di russofobi dell'Occidente: c'è Mattarella | Nell'elenco anche Merz, Macron e Rutte (Nato).

Mattarella: "Continua la postura aggressiva della Russia, ha cancellato l'equilibrio della pace" - Cerimonia del Ventaglio al Quirinale, il presidente della Repubblica torna sulla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia nel giorno in cui Mosca inserisce il suo nome, insieme a quello dei ministri C ... Riporta msn.com

Russia, Mattarella: «Postura aggressiva in Ucraina macigno su prospettive Europa» - «Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani». Scrive msn.com