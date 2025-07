Mattarella nella lista nera di Mosca | la Farnesina convoca l' ambasciatore russo

C'√® anche Sergio Mattarella. Il suo nome √® nella lista nera di Mosca. Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una serie di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali, tra le quali una del nostro presidente della Repubblica, presentate come esempi di "hate speech" contro la¬†Russia. La frase citata di¬†Mattarella¬†√® quella pronunciata durante un discorso all'Universit√† di Marsiglia il 5 febbraio scorso, in cui faceva un parallelo tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesco e l'attacco russo all'Ucraina. La lista √® stata pubblicata¬†sul sito del ministero degli Esteri russo, con il titolo "Esempi di dichiarazioni di responsabili e rappresentanti delle √©lite di Paesi occidentali sulla¬†Russia¬†che usano l'hate speech". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Mattarella nella lista nera di Mosca: la Farnesina convoca l'ambasciatore russo

Mosca inserisce Mattarella nella lista dei "russofobi". La Farnesina convoca l'ambasciatore russo - Articolo in aggiornamento Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell'ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov per contestargli l'inserimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di altre cariche istituzionali della Repubblica italiana in un elenco di presunti "russofobi".

