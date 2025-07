Mattarella nella lista dei russofobi | Mosca ha demolito l' equilibrio della pace

Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, ha affrontato alcuni dei principali temi dell'attualità politica del nostro Paese. È stato un intervento completo, che non ha mancato di toccare temi delicati come l'aggressione del rabbino francese nell'area di servizio Villoresi in provincia di Milano. " Una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora, gravissimo, l'antisemitismo, che si alimenta anche di stupidità ", l'ha definita il presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

