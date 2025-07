Mattarella nella lista dei russofobi | la Farnesina convoca l’ambasciatore di Mosca in Italia

La Farnesina ha convocato l’ambasciatore russo in Italia dopo la pubblicazione sul sito ministero degli Esteri di una lista di “esempi di manifestazione di russofobia “: nomi tra i quali compare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il titolare della Farnesina Antonio Tajani. Il riferimento al Capo dello Stato è al discorso pronunciato all’ UniversitĂ di Marsiglia, in occasione del conferimento della laurea honoris causa il 5 febbraio del 2025. “Il risultato fu un rafforzamento dello spirito di conflitto piuttosto che di cooperazione, nonostante la consapevolezza della necessitĂ di affrontare e risolvere i problemi su piĂą ampia scala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella nella lista dei russofobi: la Farnesina convoca l’ambasciatore di Mosca in Italia

In questa notizia si parla di: farnesina - mattarella - lista - ambasciatore

Mattarella inserito nella lista dei russofobi, la Farnesina convoca l'ambasciatore - Alta tensione Italia-Russia. Il ministero degli Esteri di Mosca ha pubblicato una lista di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali, tra le quali una del presidente della Repubblica.

Mosca inserisce Mattarella nella lista dei "russofobi". La Farnesina convoca l'ambasciatore russo - Articolo in aggiornamento Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell'ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov per contestargli l'inserimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di altre cariche istituzionali della Repubblica italiana in un elenco di presunti "russofobi".

Mattarella fra i “russofobi”, la Farnesina convocherà l’ambasciatore di Mosca - Il ministero degli Esteri sta per convocare l’ambasciatore russo in Italia per contestargli l’inserimento di alte cariche della Repubblica italiana in un presunto elenco di soggetti “russofobi”.

Mosca stila una lista di 'russofobi', c'è anche Mattarella. La Farnesina convoca l'ambasciatore; Mosca stila una lista di «russofobi», c’è anche Mattarella. La Farnesina convoca l’ambasciatore russo; Mosca pubblica elenco presunti 'russofobi', nella lista anche Mattarella: Tajani convoca ambasciatore.

Mattarella inserito nella lista dei russofobi, la Farnesina convoca l'ambasciatore - Il ministero degli Esteri di Mosca ha pubblicato una lista di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali, tra le quali una del presidente della ... Come scrive msn.com

Mosca inserisce Mattarella nella lista dei "russofobi". La Farnesina convoca l'ambasciatore russo - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell'ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov per contestargli l'inserimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Si legge su ilgiornale.it