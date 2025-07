Mattarella nella lista dei russofobi di Mosca | sale la tensione diplomatica tra Italia e Russia

L’ultimo scambio tra Italia e Russia è arrivato sotto forma di un elenco pubblicato dal ministero degli Esteri di Mosca. Nella lista, presentata come raccolta di “dichiarazioni di hate speech contro la Russia” da parte di leader occidentali, compare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Farnesina ha reagito convocando l’ambasciatore russo in Italia, mentre da maggioranza e opposizione sono arrivate immediate dichiarazioni di solidarietĂ al Capo dello Stato. La frase di Marsiglia nel mirino di Mosca. Il ministero guidato da Sergej Lavrov ha diffuso sul proprio sito una selezione di affermazioni di esponenti di tredici Paesi della Nato e dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Panorama.it

