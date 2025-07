Mattarella | Mosca ha demolito l' equilibrio della pace

Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, ha affrontato alcuni dei principali temi dell'attualità politica del nostro Paese ma non solo, perché è arrivato nelle ore in cui si discute del suo inserimento nella lista dei russofobi da parte di Mosca. Per Mattarella, " sul piano della realtà delle relazioni internazionali la scelta e la postura della Russia hanno, più che stravolto, cancellato l'equilibrio; equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure di guerra. È la storia - maestra di vita - che insegna che, fin tanto che non saremo riusciti a eliminare dalla vita internazionale le tentazioni di dominio su altri popoli (ciò che, più o meno, equivale a far scomparire il male dall'umanità ), è l'equilibrio che impedisce di seguire le tentazioni di dominio ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

