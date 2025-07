Mattarella Meloni | da Russia inaccettabile provocazione

Roma, 30 lug. (askanews) – “La pubblicazione da parte del Ministero degli Esteri di una lista di presunti ‘russofobi’, accusati di aver ‘incitato all’odio’ contro la Russia, non è altro che l’ennesima operazione di propaganda, finalizzata a distogliere l’attenzione dalle gravi responsabilità di Mosca, ben note alla comunità internazionale e che la comunità internazionale ha condannato fin dall’inizio. Desidero, per questo, rivolgere la mia solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e a tutti coloro che sono stati destinatari di questa inaccettabile provocazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: russia - mattarella - meloni - inaccettabile

Ucraina, Mattarella: “Aggressione Russia ha imposto accelerazione rafforzamento Nato” - (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato oggi, martedì 22 luglio, al Quirinale una delegazione dell'assemblea parlamentare della Nato, in occasione del 70esimo anniversario di costituzione.

Russia: Renzi, 'orgoglioso di Mattarella, tutti con te presidente' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Nuovo attacco dalla Russia nei confronti del nostro Presidente della Repubblica.

Russia: Sensi, 'con Mattarella contro odio e falsità ' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con il Presidente Mattarella, contro le falsità , le distorsioni, l'odio, la violenza della Russia di Putin, dei suoi sicofanti e coribanti in Russia, in Europa, in Italia".

“L’inserimento del Presidente Mattarella in una lista di presunti russofobi da parte della Russia di Putin è inaccettabile, grave e inqualificabile. Il Presidente Mattarella ha il pieno sostegno nostro e degli italiani,siamo con lui contro ogni tentativo di inquinare, di Vai su Facebook

Mattarella, Meloni: da Russia inaccettabile provocazione; Mattarella, Tajani e Crosetto inseriti nella lista dei russofobi. Meloni: «?Da Mosca propaganda e inaccettabile provocazione»; Russia inserisce Mattarella tra i “russofobi”: convocato l’ambasciatore russo, reazioni bipartisan.

Mattarella, Meloni: da Russia inaccettabile provocazione - (askanews) – “La pubblicazione da parte del Ministero degli Esteri di una lista di presunti ‘russofobi’, accusati di aver ‘incitato all’odio’ contro la Russia, non è altro che l’ennesima ... Riporta askanews.it

Mattarella, Meloni: dalla Russia inaccettabile provocazione - Roma, 30 lug. Come scrive informazione.it