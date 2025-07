Mattarella | L' antisemitismo si alimenta anche di stupidità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Una tendenza diffusa alla contrapposizione irriducibile, all'intolleranza, alle opinioni diverse dalle proprie, a rifugio di slogan superficiali, in pregiudizi, tra i quali riaffiora gravissimo l'antisemitismo che si alimenta anche di stupidità.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la cerimonia del ventaglio, in Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online