Mattarella | La Russia ha demolito l’equilibrio della pace A Gaza situazione intollerabile serve tregua

Il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla consueta ‘ Cerimonia del Ventaglio ‘ al Quirinale organizzata dall’ Associazione Stampa Parlamentare in vista della pausa estiva dei lavori parlamentari. Il capo dello Stato ha parlato a 360 gradi dei maggiori temi del dibattito pubblico italiano, dal Medio Oriente all’Ucraina fino alla libertà di stampa e al problema delle fake news. Il suo discorso arriva in una giornata in cui Mattarella è stato inserito dal ministero degli Esteri russo in una lista di ‘russofobi’, decisione che ha portato la Farnesina verso la convocazione dell’ambasciatore di Mosca in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: “La Russia ha demolito l’equilibrio della pace. A Gaza situazione intollerabile, serve tregua”

Ucraina, Mattarella: “Aggressione Russia ha imposto accelerazione rafforzamento Nato” - (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato oggi, martedì 22 luglio, al Quirinale una delegazione dell'assemblea parlamentare della Nato, in occasione del 70esimo anniversario di costituzione.

Russia: Renzi, 'orgoglioso di Mattarella, tutti con te presidente' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Nuovo attacco dalla Russia nei confronti del nostro Presidente della Repubblica.

Russia: Sensi, 'con Mattarella contro odio e falsità ' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con il Presidente Mattarella, contro le falsità , le distorsioni, l'odio, la violenza della Russia di Putin, dei suoi sicofanti e coribanti in Russia, in Europa, in Italia".

