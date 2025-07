Mattarella | La Russia ha cancellato l’equilibrio della pace A Gaza non ci sono errori ma ostinazione a uccidere

Rivolgendosi ai giornalisti, durante la cerimonia del "Ventaglio", al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, messo all'indice da Mosca come "russofobo", ha parlato in modo assai coinvolgente: "Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani". E ancora: "L'aggressione della Russia all'Ucraina ha

Ucraina, Mattarella: “Aggressione Russia ha imposto accelerazione rafforzamento Nato” - (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato oggi, martedì 22 luglio, al Quirinale una delegazione dell'assemblea parlamentare della Nato, in occasione del 70esimo anniversario di costituzione.

Russia: Renzi, 'orgoglioso di Mattarella, tutti con te presidente' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Nuovo attacco dalla Russia nei confronti del nostro Presidente della Repubblica.

Russia: Sensi, 'con Mattarella contro odio e falsitĂ ' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con il Presidente Mattarella, contro le falsitĂ , le distorsioni, l'odio, la violenza della Russia di Putin, dei suoi sicofanti e coribanti in Russia, in Europa, in Italia".

