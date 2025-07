Mattarella | La Russia ha cancellato l’equilibrio della pace A Gaza difficile vedere errori e non ravvisare l’ostinazione a uccidere

« Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani». Durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto parole nette per descrivere la crisi internazionale. La guerra in Ucraina rappresenta la rottura di un ordine che garantiva stabilità e pace, ha sottolineato il Capo dello Stato, il cui nome compare nella lista dei presunti “russofobi” pubblicata sul sito del ministero degli Esteri russo. Mattarella: «L’aggressione della Russia ha cambiato tutto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mattarella: «La Russia ha cancellato l’equilibrio della pace. A Gaza difficile vedere errori e non ravvisare l’ostinazione a uccidere»

Ucraina, Mattarella: “Aggressione Russia ha imposto accelerazione rafforzamento Nato” - (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato oggi, martedì 22 luglio, al Quirinale una delegazione dell'assemblea parlamentare della Nato, in occasione del 70esimo anniversario di costituzione.

Russia: Renzi, 'orgoglioso di Mattarella, tutti con te presidente' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Nuovo attacco dalla Russia nei confronti del nostro Presidente della Repubblica.

Russia: Sensi, 'con Mattarella contro odio e falsità ' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con il Presidente Mattarella, contro le falsità , le distorsioni, l'odio, la violenza della Russia di Putin, dei suoi sicofanti e coribanti in Russia, in Europa, in Italia".

