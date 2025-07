Il ministero degli Esteri sta per convocare l’ambasciatore russo in Italia per contestargli l’inserimento di alte cariche della Repubblica italiana in un presunto elenco di soggetti “russofobi”. Lo rendono noto fonti della Farnesina. Tra le persone citate c’è anche il capo di Stato Sergio Mattarella. Il presidente è fra gli “esempi di manifestazione di russofobia” pubblicati su una sezione ad hoc del sito del ministero degli Esteri russo. Il riferimento è al discorso pronunciato all’ Università di Marsiglia, in occasione del conferimento della laurea honoris causa il 5 febbraio del 2025. Cosa dice il portale ufficiale della diplomazia russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella fra i “russofobi”, la Farnesina convocherà l’ambasciatore di Mosca