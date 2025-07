mattarella ecco il discorso nel mirino dei russi

Pubblichiamo parte del discorso sugli equilibri mondiali pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’universitĂ di Marsiglia lo scorso 5 febbraio e oggi tornato nel mirino di Mosca. “La storia, in particolare quella del XX secolo, ci ha insegnato che quest’ordine è un’entitĂ dinamica, subordinata a equilibri che, ovviamente, non sono immuni dall’essere influenzati da tensioni politiche, cambiamenti economici. Spesso, gli squilibri che affiorano hanno radici remote: negli strascichi lasciati dai conflitti del passato. Oppure corrispondono a pulsioni, ad ambizioni di attori che ritengono di poter giocare una partita in nuove e piĂą favorevoli condizioni, con l’attenuarsi delle remore rappresentate dalle possibili reazioni della comunitĂ internazionale e l’emergere di una crescente disillusione verso i meccanismi di cooperazione nella gestione delle crisi. 🔗 Leggi su Panorama.it

