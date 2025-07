Mattarella e la russofobia | in Russia spunta un libro che lo prende di mira

C’è una curiosa coincidenza, caduta proprio nel giorno dell’annuncio dell’inserimento del Presidente della Repubblica in una “ lista dei russofobi ” stilata dal Ministero degli Esteri della Federazione Russa, accusando di fatto Sergio Mattarella di aver «incitato all’odio contro la Russia». Vincenzo Lorusso, titolare del canale Telegram “Donbass Italia” e attivo presso un’agenzia stampa indicata come «strumento di propaganda » del Cremlino, ha annunciato poco dopo la pubblicazione in Russia del suo libro “ De Russophobia “. Sulla copertina del volume, Lorusso è ritratto insieme a Maria Zakharova durante la consegna delle firme della “petizione” contro Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Open.online