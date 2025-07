Mattarella duro su Gaza e Russia | C' è ostinazione ad aggredire e uccidere

A Gaza si percepisce ostinazione nell’uccidere e la Russia persevera nella sua aggressione all’Ucraina: ciò rappresenta un macigno per l’intera Unione europea visto che molti Paesi paventano la possibilità che Mosca possa riversare i suoi appetiti anche su altri Paesi europei. Nel giorno in cui il ministero degli esteri di Mosca stila una lista di personaggi «russofobi» e ne mette in cima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella duro su Gaza e Russia: "C'è ostinazione ad aggredire e uccidere"

In questa notizia si parla di: gaza - russia - ostinazione - uccidere

Eurovision 2025, 72 ex concorrenti chiedono esclusione cantante israeliana Yuval Raphael: “‘Normalizzato’ genocidio a Gaza, nel 2022 la Russia fu esclusa, perché Israele no?” - 72 ex concorrenti hanno scritto una lettera per chiedere l'esclusione della cantante israeliana Yuval Raphael, che porta in gara il brano "New Day Will Rise" e dell'emittente nazionale KAN L'inizio dell'Eurovision 2025 si avvicina e con esso anche le polemiche che ne derivano.

Riarmo, Moni Ovadia: "Se la Germania insiste nel minacciare la Russia sarà disintegrata", e su Gaza: "In corso un genocidio" - VIDEO - L'attore, cantante e scrittore italiano di origine bulgara Moni Ovadia in merito al riarmo e Gaza Così l'attore, cantante e scrittore italiano di origine bulgara Moni Ovadia in merito al riarmo: "Se la Germania insiste nel minacciare la Russia sarà disintegrata".

I negoziati di Istanbul, l’attacco alla Russia e il genocidio di Gaza - Al solito, proprio quando si stringe sul negoziato, l’Ucraina e i circoli internazionali consegnati alla guerra globale hanno tentato di far saltare tutto (proprio tutto).

Mattarella: «La Russia ha cancellato l’equilibrio della pace. A Gaza difficile vedere errori e non ravvisare l’ostinazione a uccidere» http://dlvr.it/TMCDP8 Vai su X

Con un discorso mai così duro e netto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato senza se e senza ma i crimini di guerra di Israele e di Netanyahu. “La situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollera Vai su Facebook

Mattarella duro su Gaza, 'c'è ostinazione ad uccidere'; Mattarella: “A Gaza difficile vedere catena di errori involontari e non ravvisarvi l’ostinazione a…; Mattarella attacca Netanyahu: «C’è un’ostinazione a uccidere».

Mattarella: «A Gaza ostinazione a uccidere. Prosegue la postura aggressiva della Russia in Ucraina» - A Gaza si percepisce ostinazione nell'uccidere e la Russia persevera nella sua aggressione all'Ucraina: ciò rappresenta un macigno per l'intera Unione europea visto che molti Paesi paventano la possib ... Lo riporta unionesarda.it

Sergio Mattarella: "Da Israele ostinazione a uccidere. La Russia ha cancellato la pace" - Il presidente della Repubblica durante la cerimonia del Ventaglio ha espresso la propria preoccupazione per le gravi crisi internazionali in corso ... Da huffingtonpost.it