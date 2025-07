Mattarella condanna Netanyahu | Non sono errori a Gaza si uccide indiscriminatamente

Non sono errori. Lo dice chiaramente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riferendosi alle atrocità commesse dall’esercito israeliano a Gaza: dai bombardamenti sulla parrocchia della Sacra famiglia agli attacchi contro ambulanze e medici, passando per i bambini uccisi mentre erano in fila per ricevere cibo. La condanna del capo dello Stato arriva in occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “L’incredibile bombardamento della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza è stato definito un errore – dice Mattarella – Da tanti secoli, da Seneca a S. Agostino, ci viene ricordato che ‘errare humanun est, perseverare diabolicum’”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mattarella condanna Netanyahu: “Non sono errori, a Gaza si uccide indiscriminatamente”

In questa notizia si parla di: gaza - mattarella - condanna - sono

Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare" - AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo.

La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Sergio Mattarella, L’8 ottobre 2023 Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, è stato illuminato in bianco e blu in solidarietà con il popolo di Israele.

Caro presidente Mattarella, La prego, dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza! - di Bernardino De Bari “…Questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati… e finalmente, poi, dopo la prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria.

Solidarietà al presidente Mattarella, nuovamente attaccato dal governo del criminale di Mosca. E pensare che abbiamo un vicepremier che scriveva “Cedo due Mattarella per mezzo Putin…”. Vai su Facebook

Mattarella ribadisce la sua condanna a Israele e alla Russia; Mattarella: A Gaza difficile parlare di errori involontari, è ostinazione a uccidere indiscriminatamente; Mattarella: «No a un mondo governato dalle guerre».

Mattarella condanna Netanyahu: “Non sono errori, a Gaza si uccide indiscriminatamente” - Mattarella condanna gli attacchi israeliani a Gaza, sostenendo che non si tratta di errori ma di uccisioni indiscriminate. Da lanotiziagiornale.it

Gaza: 100 morti all'alba in un raid israeliano, la condanna di Mattarella: "Non si spara su chi prega e ha fame" - Almeno 104 palestinesi sono stati uccisi durante raid israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Scrive informazione.it