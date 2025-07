Mattarella | Aggressione russa all' Ucraina ha cambiato storia d' Europa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Prosegue angosciosa la postura aggressiva della Russia in Ucraina, un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio in Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online