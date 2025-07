Mattarella | A Gaza situazione intollerabile In politica internazionale tornati all’Ottocento

(Adnkronos) – La tragica situazione a Gaza sempre "più grave e intollerabile". Il riaffiorare dell'antisemitismo che "si alimenta di stupidità ", la Russia che ha cancellato l'equilibrio che garantisce la pace. In politica internazionale sembra di essere tornati all'Ottocento. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando i giornalisti in occasione della cerimonia del Ventaglio. "Sul Medio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare" - AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo.

La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Sergio Mattarella, L’8 ottobre 2023 Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, è stato illuminato in bianco e blu in solidarietà con il popolo di Israele.

Caro presidente Mattarella, La prego, dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza! - di Bernardino De Bari “…Questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati… e finalmente, poi, dopo la prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria.

