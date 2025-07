Mattarella | A Gaza non sono errori c' è ostinazione a uccidere È disumano ridurre un popolo alla fame

Il presidente della Repubblica inserito dal Cremlino nella lista dei «russofobi»: Roma ha convocato l'ambasciatore russo. E sulla crisi di Gaza: «Disumano ridurre un popolo alla fame». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella: «A Gaza non sono errori, c'è ostinazione a uccidere. È disumano ridurre un popolo alla fame»

"Bibi il disumano", a Gaza oltre 2 milioni di palestinesi sono da 80 giorni senza cibo, la Striscia è trasformata in una gabbia - Netanyahu ha definito disumani e fuori dalla storia quei leader occidentali che finalmente hanno minacciato sanzioni.

Gaza, il "disumano" sistema di aiuti umanitari, Hala Hammad: "Ci trattano come cani, ho 8 figli, moriamo di fame, solo il più forte mangia" - VIDEO - La donna, madre di 8 figli, racconta che il sistema di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation è "disumano" "Il sistema di aiuti umanitari a Gaza è disumano".

Cos’è la Gaza Humanitarian Foundation e perché è al centro di polemiche internazionali: “Aiuti strumentalizzati e trattamento disumano” - “La distribuzione di cibo è fallimentare e inefficace. Si finge il rispetto del diritto internazionale.

Anche a Trento “disertiamo il silenzio” su Gaza.L’assordante silenzio attorno al genocidio in corso a Gaza non è più accettabile. Comesingole persone comuni, così come membri di associazioni, gruppi di attivismo e partitipolitici, non abbiamo intenzione d Vai su Facebook

