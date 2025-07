Mattarella | A Gaza fame disumana E su Mosca | L' aggressione a Kiev macigno per la Ue Le dichiarazioni dopo il caso ' russofobi'

Il presidente della Repubblica inserito dal Cremlino nella lista dei «russofobi»: Roma ha convocato l'ambasciatore russo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella: «A Gaza fame disumana». E su Mosca: «L'aggressione a Kiev macigno per la Ue». Le dichiarazioni dopo il caso 'russofobi'

Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare" - AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo.

La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Sergio Mattarella, L’8 ottobre 2023 Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, è stato illuminato in bianco e blu in solidarietà con il popolo di Israele.

Caro presidente Mattarella, La prego, dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza! - di Bernardino De Bari “…Questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati… e finalmente, poi, dopo la prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria.

VIDEO | La denuncia di un medico a Gaza: "Moriamo di fame anche noi. Una situazione disumana per persone, bambini, giornalisti, medici". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/07/26/lesercito-israeliano-ha-distrutto-mille-camion-di-aiuti-per-ga Vai su Facebook

