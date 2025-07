Mattarella | A Gaza difficile vedere catena di errori involontari e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente

“Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente piĂą grave e intollerabile “. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del “Ventaglio”, al Quirinale, parla della guerra in corso nella Striscia e punta il dito sulle giustificazioni del governo israeliano ai raid contro i palestinesi. “Si è parlato di errori anche nell’avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri che recavano soccorso a feriti, nell’ aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua, per l’uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo, per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione “, sottolinea Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

