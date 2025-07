Masterplan Litorale Salerno Sud | via libera alla programmazione dei nuovi interventi

Tempo di lettura: 3 minuti Lunedì 28 luglio 2025 si è riunito presso la Provincia di Salerno il Comitato d’Indirizzo del Masterplan “Litorale Salerno Sud”, alla presenza dell’Assessore Regionale al Governo del Territorio Bruno Discepolo, del Presidente della Provincia Vincenzo Napoli e del Consigliere delegato Giuseppe Lanzara, insieme ai Sindaci, all’AutoritĂ di Gestione FESR Campania, Sergio Negro, ed ai tecnici dell’Ufficio comune. Nel corso dell’incontro è stato presentato l’aggiornamento sullo stato di attuazione dei quattro interventi strategici giĂ individuati nel precedente Comitato di Indirizzo del 31 luglio 2024 e finanziati con 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania con DGR n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Masterplan “Litorale Salerno Sud”: via libera alla programmazione dei nuovi interventi

