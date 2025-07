Masserie sotto le stelle | dodicesima edizione nel tarantino ad agosto Cia Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Musica, cibo, masserie misteriose: l’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia torna a “giocare” con l’agricoltura locale per scoprirne le eccellenze. Un territorio che si svela, anche agli occhi di chi ci vive: è il piccolo miracolo che ogni anno compie “Masserie sotto le stelle”, rinomato evento estivo giunto ormai alla sua 12esima edizione, che quest’anno si svolgerĂ il prossimo 20 agosto in provincia di Taranto. Gli ingredienti di questo evento sono pochi, ma dal sapore intenso: un tour segreto in pullman toccando alcune tappe del Tarantino la cui ubicazione è informazione nota a pochi addetti, sfiziose degustazioni a chilometro zero, una cena tipica nell’ultima masseria visitata e musica dal vivo sotto le stelle. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

