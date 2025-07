Marvel le prossime mosse | Black Panther 3 e un giovane cast per X-Men per contenere i costi Blade non è una priorità

Il bilancio collettivo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi  dei Marvel Studios è tiepido, il film ha incassato 218 milioni di dollari a livello globale dopo l’uscita del 25 luglio. Ma come per Superman due settimane prima, l’incasso estero del film di supereroi – 100 milioni di dollari, inclusi i miseri 4,5 milioni di dollari dalla Cina – ci ricorda chiaramente quanto siano cambiate le cose dai tempi pre-COVID e dove si trovano i fili conduttori per lo studio di proprietà della Disney, che ha piani ambiziosi per due film di Avengers rispettivamente nel 2026 e nel 2027, seguiti da un reboot di X-Men più avanti all’orizzonte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Marvel, le prossime mosse: Black Panther 3 e un giovane cast per X-Men per contenere i costi. Blade non è una priorità .