Mario Balotelli svelato il nuovo club | giocherà in Spagna

Mario Balotelli è vicino a firmare con un nuovo club: SuperMario giocherà in Spagna, ecco in quale club (Ansa Foto) – SerieAnews Una stagione da dimenticare, iniziata da svincolato e finita praticamente in tribuna perennemente. Mario Balotelli vuole cancellare in fretta l’annata scorsa, pronto a ripartire più motivato che mai. Lo scorso ottobre, voluto fortemente dall’allora tecnico Alberto Gilardino, l’attaccante firmò entusiasta per il Genoa e rifiutò diverse opzioni, anche estere e di prestigio per poter restare in Serie A. L’idillio durò però pochissimi giorni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Mario Balotelli, svelato il nuovo club: giocherà in Spagna

In questa notizia si parla di: club - mario - balotelli - giocherà

Automobile club Chieti: Mario Aloè rieletto presidente - Rinnovati gli organi sociali per il quadriennio 2025-2029 dell’Automobile club provinciale di Chieti.

Mario, tifoso speciale al Mondiale per Club: "Che botte nel 2000 con Gattuso..." - Mario Chirinos oggi ha 47 anni e segue da tifoso il Mondiale per Club. Un tempo, però, il calcio era il suo mestiere: ha partecipato con l'Honduras alle Olimpiadi del 2000 e, in quell'occasione, ha sfidato il nuovo ct della Nazionale.

Mario, tifoso speciale al Mondiale per Club: "Che botte nel 2000 con Gattuso..." - Mario Chirinos oggi ha 47 anni e segue da tifoso il Mondiale per Club. Un tempo, però, il calcio era il suo mestiere: ha partecipato con l'Honduras alle Olimpiadi del 2000 e, in quell'occasione, ha sfidato il nuovo ct della Nazionale.

Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Mario Balotelli, ha parlato così del suo assistito ? Italia? Difficile. E sul Torino dice... - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/l-agente-di-balotelli-difficile-che-torni-in-italia-genoa-non-ha-trovato-le-condizioni-ideali Vai su Facebook

Balotelli lascerà il Genoa! L'annuncio del club: Stiamo cercando una sistemazione; Balotelli al Genoa, è ufficiale. Il club: 'Benvenuto, Super Mario'; Nuova sfida per Balotelli dopo l'esperienza al Genoa: giocherà in Baller League.