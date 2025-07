Mario Adinolfi si racconta dopo l’Isola dei Famosi

. Un’intervista approfondita che svela emozioni, esperienze e riflessioni personali di Mario Adinolfi dopo la sua sorprendente avventura all’Isola dei Famosi. Mario, come nasce questa “follia lucida” di mettersi in gioco nel reality più estremo?. «Molto semplicemente: mi hanno telefonato dalla produzione chiedendomi se volevo farlo. L’ho detto a mia moglie Silvia, e lei mi ha risposto che era una cosa impossibile. Più o meno tutte le reazioni che abbiamo avuto davanti agli altri reality che mi hanno proposto sono sempre state così. E infatti alla fine non ci andavo mai, perché lei decideva di no. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Mario Adinolfi si racconta dopo l’Isola dei Famosi

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi - racconta - isola

