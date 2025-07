Mario Adinolfi dopo l'Isola dei Famosi | Valuterò le offerte che arrivano Mi piacerebbe fare l'opinionista

Mario Adinolfi pensa al futuro dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi 2025, che si è conclusa con un secondo posto. Il giornalista e opinionista non si preclude nulla, nemmeno la possibilitĂ di rimanere in tv: "Valuterò le offerte che arriveranno, mi piacerebbe fare l'opinionista". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mario Adinolfi: “L’Isola mi ha aiutato a conciliarmi con il passato. Spadino il naufrago più scorretto, Omar il più leale. Ora mi piacerebbe fare l’opinionista in un reality” – Intervista - Due mesi trascorsi in Honduras, lontano da casa, dagli affetti e da ogni sicurezza, hanno rappresentato una vera prova, anche dal punto di vista fisico, per Mario Adinolfi durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

