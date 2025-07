Marianna Alè trionfa a Pantelleria | a 15 anni vince il Festival Voci dal Mediterraneo 2025 con Iguana e si prepara al MEI di Faenza

Si chiama Marianna Alè, ha quindici anni, vive a Campobello di Mazara e ha appena vinto il Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, andato in scena dal 24 al 27 luglio nella splendida cornice dell’isola di Pantelleria. Con la sua voce limpida e una presenza scenica sicura, Marianna ha incantato giuria e pubblico, aggiudicandosi il primo posto grazie al brano inedito “Iguana”, scritto e interpretato da lei stessa. Una vittoria che segna l’inizio di un percorso importante: la giovane artista si esibirà sul palco del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, il più importante appuntamento italiano dedicato alla musica emergente e indipendente, in programma a ottobre. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Marianna Alè trionfa a Pantelleria: a 15 anni vince il Festival Voci dal Mediterraneo 2025 con “Iguana” e si prepara al MEI di Faenza

In questa notizia si parla di: marianna - pantelleria - anni - festival

