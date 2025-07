Maria Falcone sull'hotel confiscato alla mafia dato al nipote di Brusca | È una cosa che ferisce

A Fanpage.it Maria Falcone, la sorella del giudice Giovanni ucciso da Cosa Nostra nella strage di Capaci, commenta la notizia dell'hotel di Palermo confiscato alla mafia e poi finito nella mani del nipote di Giovanni Brusca: "Non sono procedure irregolari. Ferisce però vedere come tante volte vengono maneggiate quelle che sono state le disposizioni iniziali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Botta e risposta tra Salvatore Borsellino e Maria Falcone: “Invita al silenzio per l’anniversario di Capaci”. “Mai fatto” - “C’è qualcuno che di recente ha affermato che bisogna ignorare quello che dice il fratello di Paolo Borsellino, con il quale però afferma di non avere mai litigato.

Il 23 maggio apre a Palermo il Museo del Presente dedicato a Falcone e Borsellino. Maria Falcone: “Un luogo di tutti, soprattutto dei giovani d’Italia” - La Fondazione Falcone nel XXXIII anniversario della strage di Capaci, dove furono assassinati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, magistrati e poliziotti in servizio di scorta, apre al pubblico il Museo del presente dedicato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, a Palazzo Jung a Palermo, in via Lincoln 71.

Museo del Presente a Palermo, Maria Falcone “Un luogo per i giovani” - PALERMO (ITALPRESS) – “C’è ancora tanto da fare, ma siamo pronti per far nascere a Palermo una grande realtà come il Museo del Presente di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – sottolinea Maria Falcone – Questo è un luogo in cui i ragazzi troveranno storia, emozioni, voglia di fare: tutti elementi che questo Museo può offrire attraverso le parole registrate e gli oggetti che vedranno; sono felice che questo luogo possa rappresentare uno spazio dedicato alla storia di Giovanni e Paolo e alla loro voglia di fare.

